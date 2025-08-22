Göztepe’den dev hamle

Göztepe'nin de kaleci Mateusz Lis ile forma rekabetine girecek, yerli statüsünde güçlü bir kaleci için düğmeye bastığı ifade edildi. Yönetim, Süper Lig'de uzun bir maraton düşünüldüğünde Lis'in alternatifsiz kalmasını riskli görüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Polonyalı kaleci Mateusz Lis, bu sezonki performansıyla dikkat çekse de kulüp yönetimi rekabet ortamının takımı ileriye taşıyacağına inanıyor.

STOİLOV ROTASYON İSTİYOR

Yedek kaleci konumundaki yerli isimlerin yeterli bulunmaması, Ersin hamlesini daha da değerli kılıyor. Yönetim, hem Lis'i zorlayacak hem de uzun vadeli bir yatırım olabilecek bir eldiven takviyesi peşinde. Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, 2020 yılında A takıma yükselerek kısa sürede siyah-beyazlıların birinci kalecisi oldu. Henüz 19 yaşındayken kalesini devraldığı Beşiktaş'ta Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan genç file bekçisi, bugüne kadar siyah-beyazlı formayla 150'nin üzerinde resmi maça çıktı. Ancak son iki sezonda performansındaki dalgalanmalar ve kulübün yeni transferlere yönelmesiyle yedek kulübesine çekildi. Ersin'in Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yazında sona erecek olsa da, siyah-beyazlıların oyuncuyla yeni bir kontrat için somut adım atmaması dikkat çekiyor.

KIR ZİNCİRİ GÖZTEPE

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe ile berabere kalarak oynadığı futbolla alkış toplayan Göztepe, bu akşam Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmada İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda kart cezası nedeniyle forvet Juan ile tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı forma giyemeyecek. Sakatlığı süren genç sağ bek Ogün Bayrak ise 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un Juan'ın yokluğunda Emersonn'a şans vermesi bekleniyor. Kritik karşılaşmayı Batuhan Kolak yönetecek. Profesyonel liglerde Karagümrük'e karşı galibiyet alamayan Göz-Göz, oynanan 7 maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. İzmir ekibi, bu kez İstanbul temsilcisi karşısında şeytanın bacağını kırarak üç puanla dönmeyi hedefliyor.