Godoi’nin durumu belirsiz

ALLAN Godoi'nin Karagümrük maçı kafilesinde yer almaması soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. Göztepe'nin deneyimli savunma oyuncusu Godoi'nin sakatlığı gerekçesiyle İstanbul'a götürülmediği ve durumunun belirsizliğini koruduğu ifade edildi. Önümüzdeki günlerde yapılacak tetkiklerin ardından sakatlığının boyutunun netleşeceği aktarılırken, Brezilyalı defans oyuncusunun Konyaspor karşısında oynamasının zor olduğu gelen bilgiler arasında. Godoi'nin yerine Karagümrük maçında genç oyuncu Furkan Bayır görev almış ve performansıyla alkış toplamıştı.