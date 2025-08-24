Göztepe fırtınası

SÜPER Lig'de 3'üncü haftanın açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Göztepe sezona müthiş bir giriş yaptı. İlk hafta maçında dış sahada Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup edip, 2'nci hafta evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar Fatih Karagümrük engelini rahat aşarak taraftarını mest etti. Hedefi geçen sezon olduğu gibi Avrupa kupaları olarak belirleyen Göztepe, geçen sezon çok zorlandığı deplasman maçlarına da süper bir başlangıç yapmış oldu. Göz-Göz geçen sezon boyunca deplasmanda, ikisi son haftalarda olmak üzere sadece 3 galibiyet alırken, bu sezona 2'de 2 dış saha zaferiyle başladı. İlk 3 maçta kalesini gole kapatıp 5 gol atan Göztepe, defans ve hücum anlamında iyi sinyaller verdi. Ç.Rize'yi yenen, F.Bahçe ile berabere kalan ve son olarak Karagümrük'ü Olaitan ve Janderson'un golleriyle 2-0 yenen Göz-Göz, puanını 7'ye yükseltti.

DEFANSA TAM NOT

Sambacı Romulo Cardoso'nun Alman ekibi Leipzig'e transferine rağmen golcü kimliği ile ön plana çıktı. Rize ağlarını 3, Karagümrük filelerini de 2 kez sarsan sarı-kırmızılılar, toplam 5 gol atarken, rakip forvetlere geçit vermeyerek savunmasıyla da tam not aldı.

LİS ADETA BÜYÜLÜYOR

GEÇEN sezon yetersiz performansı nedeniyle taraftarların sıkça eleştirisini alan ve transfer döneminin başında takımdan ayrılması gündeme gelen Mateusz Lis, adeta kendine geldi. Göztepe'nin bu sezon oynadığı üç karşılaşmada da kalesini gole kapatan Polonyalı file bekçisi, adeta kaleye duvar ördü. Fenerbahçe maçında son dakikada kurtardığı penaltıyla gündeme gelen Lis, Karagümrük karşısında da performansıyla büyük beğeni topladı. 1 numaralı formayı da garanti altına aldı.

JUAN SİLVA VE İSMAİL DÖNÜYOR

KARAGÜMRÜK maşını kayıpsız atlatan Göztepe'de iki oyuncu da takıma dönüyor. Fenerbahçe maçında gördükleri kırmızı kartla İstanbul'da takım arkadaşlarını yalnız bırakan Juan Silva ve İsmail Köybaşı, Karagümrük maçıyla cezalarını tamamladı. Savunma ve hücum hattında görev yapan iki oyuncu da önümüzdeki hafta İzmir'de Konyaspor ile oynanacak olan maçta teknik heyetin uygun görmesi halinde forma giyebilecek.

YENİLERE TAM NOT

GÖZTEPE'NİN yeni transferleri de şimdiden göze girdi. Geçen sezonun yıldızı Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso'yu 20+5 milyon Euro bonservisle Alman temsilcisi Leipzig'e satan Göztepe'de Beninli orta saha Olaitan ile Brezilyalı golcü Janderson gösterdikleri performansla umut verdi. Olaitan, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Janderson'un pasını asiste çevirip gol perdesini açtı. Janderson da ikinci yarıda attığı kafa golü ve yaptığı asistle takımını rahatlattı. Janderson ilk haftada da Çaykur Rizespor'a karşı asist yapmıştı. Brezilyalı hücum oyuncusu Janderson, takımdan ayrılan Romulo Cardoso'nun yokluğunu aratmadı.