Göztepe’de rota kale

Trendyol Süper Lig'de ilk 3 haftada 7 puan toplayarak sezona fırtına gibi giren Göztepe, transferde kaleci arayışını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Kasımpaşa'da forma giyen 27 yaşındaki file bekçisi Ali Emre Yanar için düğmeye bastığı iddia edildi. Profesyonel kariyerine Altınordu'da başlayan ve uzun yıllar kırmızı-lacivertli formayı giyen Ali Emre, İzmir futbolunu yakından tanıyan bir isim. 2022'de Kasımpaşa'ya transfer olan başarılı file bekçisi, Süper Lig'de de deneyim kazandı. Yaz boyunca birçok ismi gündemine alan Göz-Göz'ün geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın yedek kalecisi Ersin Destanoğlu ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Göztepe'de sezona harika başlayan ve performansıyla dikkat çeken Mateusz Lis, sarı-kırmızılıların kalesinde güven veriyor. Ancak sarıkırmızılı yönetim, uzun lig maratonu ve kupa macerasını da hesaba katarak rekabeti artıracak ve alternatifi güçlü bir kaleci transfer etmek istiyor.

UYGUN MALİYET, YERLİ AVANTAJI

Teknik heyetin de raporu doğrultusunda Ali Emre Yanar'ın listenin üst sıralarında yer aldığı öğrenildi. Ali Emre'nin yaklaşık 200 bin Euro seviyesindeki piyasa değeri, transferi ekonomik açıdan da cazip kılıyor. Ayrıca yerli statüsünde forma giyecek olması, yabancı kontenjanı açısından Göztepe'ye bir avantaj sağlayacak. Oyuncunun kulübüyle görüşmelere kısa süre içinde başlanması bekleniyor.

JANDERSON VAR SORUN YOK

Göztepe'nin yeni transferi Janderson, performansıyla geçtiğimiz günlerde Leipzig'e satılan Romulo Cardoso'nun yokluğunu unutturdu. İzmir ekibinin hücum hattına katılan 26 yaşındaki Brezilyalı forvet, ilk 3 haftada sergilediği etkili oyunuyla taraftarın beğenisini topladı. Sezon başında Romulo'yu 25 milyon Euro bedelle Leipzig'e gönderen sarı-kırmızılılar, oluşan boşluğu doldurmak için Janderson'u kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolcu, ilk resmi maçında Çaykur Rizespor deplasmanında hem performansıyla göz doldurdu hem de Bokele'nin golünde yaptığı asistle doğrudan skora katkı sağladı.

İZMİR EKİBİNDE SAVUNMACILAR PARLADI

SÜPER Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenerek ilk 3 haftada gol yemeden 7 puanı hanesine yazdıran Göztepe'de savunma yıldız gibi parladı. Heliton ve Bokele savunmada çakılı oynarken ilk üç maçta Taha, Godoi ve Furkan'ın dahil olduğu defans bloğu geçit vermedi.