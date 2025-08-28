Göztepe’den Umut atağı

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, Göztepe'yi PFDK'ya sevk etti. Geçtiğimiz hafta Karagümrük ile İstanbul Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraftarın"çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca sarı-kırmızılılar PFDK'ya sevkedildi. Göz-Göz ile birlikte Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor ve Galatasaray'a da çirkin tezahürat nedeniyle işlem yapıldı. Öte yandan cuma günü oynanacak Konyaspor maçının biletleri satışa çıktığı gibi büyük rağbet gördü. Satılan bilet 20 bin 571 olarak açıklanırken, kalan bin 295 biletin de kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

JUAN'IN BONSERVİSİNE 900 BİN EURO ÖDENDİ

Süper Lig'de cuma günü evinde Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, Juan Silva transferini çok karlı bitirdi. Geçen sezon Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanan 23 yaşındaki Brezilyalı golcünün bonservisi sadece 900 bin Euro karşılığında alındı. Juan'la 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Göztepe gelecek vadeden Brezilyalı golcüyü bu sezon vitrine çıkarmayı hedeflerken, olası bir satış durumunda İzmir ekibi yine büyük kar elde edecek. Geçen sene diğer Brezilyalı forvet Romulo'yu Atletico Paranaense'den 2,5 milyon Euro bonservisle transfer eden Göztepe yönetimi, yıldız futbolcusunu Alman ekibi Leipzig'e 20 artı 5 milyon Euro bedelle satarak büyük gelir elde etti.