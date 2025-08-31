Göztepe kendini aştı

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz gün Gürsel Aksel Stadyumu'nda Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, son 6 Süper Lig sezonunun en iyi başlangıcına imza attı. Sarıkırmızılı ekip, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çıktığı ilk 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan topladı. İzmir temsilcisi bu performansıyla geçmiş yıllardaki istatistiklerini geride bırakarak taraftarına umut verdi. 2017- 18 sezonunda Süper Lig'e geri dönen Göztepe, Tamer Tuna yönetiminde ilk 4 haftayı 7 puanla kapatarak ligin flaş takımlarından biri olmuştu. Ancak sonraki sezonlarda aynı başarıyı yakalayamayan sarı-kırmızılılar, 4 maçlık periyotta 2018-19'da Bayram Bektaş döneminde 3 puanda kalırken, 2019-20'de yine Tamer Tuna ile sadece 2 puan toplayabildi. 2020-21 sezonunda Ersan Parlatan yönetiminde 6 puana ulaşan Göztepe, 2021-22'de Ünal Karaman ile 5 puan elde etmişti. Geçensezon ise Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi, ilk 4 haftada 6 puan toplamıştı. Bu yıl aynı Stoilov, takımıyla birlikte çıtayı daha da yukarı taşıdı.

ÜST SIRALARI HEDEFLİYOR

Topladığı 8 puanla son 6 yılın en iyi başlangıcını yapan Göztepe, hem sahadaki oyun disiplini hem de yenilmezlik serisiyle Süper Lig'de üst sıralar için güçlü bir aday olduğunu gösterdi. Taraftarlar, takımlarının bu çıkışıyla birlikte uzun süredir özlenen başarılı günlerin geri dönebileceğine inanırken Avrupa hedefi için de umutlandılar. Milli araya namağlup giren ve ilk 4 haftada kalesinde yalnızca 1 gol gören Göz- Göz'ün önümüzdeki haftalarda toplayacağı puanlarla üst sıralardaki yerini koruyacağı ifade ediliyor.

Stanimir Stoilov: Golcü alacağız

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Stanimir Stoilov golcü transferi için müjdeyi verdi. Bulgar teknik adam "İki genç santrforlarımızın, Romulo ve Emersonn'un transferleri gerçekleşti. Emersonn Toulouse'a imzalayacak. Bu bölgeye transfer edeceğimiz oyuncu önemli. Yüksek seviyeye çekecek oyunculara ihtiyacımız olacak. Kulübümüz transferlerden güzel kar sağlıyor. Ama bizim de takıma katkı sağlayacak, doğru santrforu bulmamız gerekiyor. Yeni bir santrforun olması çok önemli. Transfer dönemi bitene kadar bir golcü alacağız" ifadelerini kullandı.