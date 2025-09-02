Göztepe'de Dennis fırtınası esti

Yaz döneminde adı birçok Avrupa kulübüyle anılan Dennis, siftahı Çaykur Rizespor deplasmanında yaptı. Göztepe'nin 3-0 galip geldiği maça yedek başlayan 21 yaşındaki oyuncu ikinci yarıda Mirashi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Dennis 90+6'ncı dakikada Rize ağlarını havalandırıp Göztepe'nin üçüncü golünü kaydetti. Süper Lig kariyerindeki ilk golü de atan Dennis büyük sevinç yaşadı. Çaykur Rizespor deplasmanından sonra ilk 11'e dönen genç futbolcu, 1-1 berabere biten Konyaspor maçında da ağları havalandırdı. Müsabakanın 49'uncu dakikasında gol sevinci yaşayan Dennis, şu an itibariyle takımın en skorer oyuncusu unvanına sahip oldu.