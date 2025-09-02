Göztepe'den Ahmed harekatı

Trendyol Süper Lig'de sezona iddialı bir giriş yapan Göztepe, transferde de vites yükseltti. Sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattını güçlendirmek için harekete geçerken, kulislerde İzmir ekibinin Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmak üzere olduğu konuşuluyor.

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde Sport Republic şirketine bağlı İngiliz ekibi Southampton'a kiralık olarak gönderdiği Elias Jelert transferinin perde arkası da netleşmeye başladı. Championship temsilcisi, Jelert'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna dahil ederken, anlaşmanın yan parçası olarak Göztepe'nin devreye girdiği öğrenildi. Bu süreçte Galatasaray ile masaya oturan Göztepe kurmaylarının, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ahmed Kutucu konusunda el sıkıştığı ileri sürüldü.

İzmir temsilcisinin, sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Ahmed'i satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmaya hazırlandığı ve transferde son pürüzlerin giderildiği belirtildi.

İMZALAR YOLDA

Galatasaray'da Osimhen ve İcardi gibi dünya çapında iki önemli forvetin bulunması nedeniyle forma şansı bulması oldukça zor görülen Kutucu'nun, daha fazla süre alabilmek için ayrılık talebinde bulunduğu kaydedildi.

SHAKHTAR DONETSK İLE ANILMIŞTI

GÖZTEPE'NIN transfer listesinde en üst sıraya yerleşen Ahmet Kutucu yaz başında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile de anılmıştı. Teknik direktör Arda Turan'ın Eyüpspor'dan öğrencisi olan Ahmed Kutucu'yu Ukrayna ekibine istediği öne sürüymüş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ahmed Kutucu Eyüpspor forması ile toplamda 23 kez rakip fileleri sarsarken 10'da asist yapmıştı. Ahmed'in Galatasaray serüveni ise şu ana kadar pek verimli geçmedi. 25 yaşındaki oyuncu oynadığı süreçte 1'i kupa 1. ligde olmak üzere toplam 2 gol kaydedebildi. Başarılı isim üç kez de A Milli Takım'da süre aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, süreci yakından takip ederek oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor

SARI-KIRMIZILILARDAN GELECEĞE YATIRIM: TUĞRA

TRENDYOL Süper Lig'de kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Göztepe, genç yetenekleri radarına almaya devam ediyor. Ahmed Kutucu transferinde sona yaklaşan İzmir ekibinde, gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Sarı-kırmızılıların, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Grasshopper Zürih forması giyen 18 yaşındaki genç santrfor Tuğra Turhan için girişimlere başlayacağı öğrenildi. Türk asıllı olan ve İsviçre vatandaşlığı da bulunan Tuğra, fiziksel kapasitesi, bitiriciliği ve genç yaşına rağmen gösterdiği olgun oyun anlayışıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Grasshopper altyapısında yetişen ve kısa sürede A takıma yükselen genç golcünün, Avrupa'da geleceği parlak isimlerden biri olarak gösterildiği ifade ediliyor.