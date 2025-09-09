Göz-Göz’e Malkoçoğlu

TRENDYOL Süper Lig'de hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Göztepe, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları listesinde bulundurmaya devam ederken, ön libero bölgesi için yeni bir isim gündeme geldi. İzmir temsilcisinin Trabzonspor forması giyen 20 yaşındaki ön libero Salih Malkoçoğlu ile ilgilendiği öğrenildi. Hem ön libero hem de stoper mevkiinde görev alabilen genç futbolcu, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin dikkatini çekmiş durumda. Yaklaşık 1.5 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Malkoçoğlu'nun sözleşmesi Haziran 2028 yılına kadar bordo-mavili ekip ile devam ediyor. Trabzonspor altyapısında yetişen ve 2022-23 sezonunda profesyonelliğe adım atan Malkoçoğlu, bugüne kadar A takımda sınırlı süre buldu.

6 MAÇTA GÖREV YAPTI

Bu sezon geride kalan 6 karşılaşmada forma giyen genç futbolcu, özellikle yoğun kadro rekabeti nedeniyle istediği çıkışı yapamadı. Sarıkırmızılıların, hem potansiyeli yüksek hem de uzun vadede değer kazanabilecek bir oyuncu olması nedeniyle transferi gündemine aldığı ifade ediliyor. Göztepe'nin genç oyuncu için Trabzonspor ile temasa geçmesi bekleniyor.