Göztepe’de 9 geldi 17 gitti

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, yaz transfer dönemini hareketli geçirdi. İzmir ekibi, kadrosuna 9 yeni ismi dahil ederken 17 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Göz- Göz, Brezilya Serie A ekibi Vitoria'dan santrfor Janderson, Fransa 2. Lig takımı Grenoble'den on numara Junior Olaitan, Ürdün ekibi Al-Wehdat SC'den santrfor İbrahim Sabra, Ankaragücü'nden on numara Efkan Bekiroğlu, Brezilya Serie B temsilcisi Atletico- GO'dan ön libero Rhaldney, Stade Laval'dan sol kanat Amin Cherni, Atletico- GO'dan sağ bek Ruan, Operario- PR'dan stoper Allan Godoi ve Adana Demirspor'dan sağ bek Arda Okan Kurtulan'ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda forma giyen Uğur Kaan Yıldız ile Esenler Erokspor'dan dönen kaleci Ekrem Kılıçarslan da kadroda tutuldu.

ROMULO BUDESLİGA'YA GİTTİ

Göztepe'nin genç forveti Romulo, Bundesliga temsilcisi Leipzig'e 25 milyon Euro'luk rekor bir bonservisle kulüp tarihinin rekor satışlarından biriyle transfer oldu. Santrfor Emersonn Ligue 1 ekibi Toulouse'a, golcü Kubilay Kanatsızkuş Kasımpaşa'ya, sağ bek Nazım Sangare Gaziantep FK'ya, ön libero Doğan Erdoğan Iğdır FK'ya, stoper Lasse Nielsen Norveç ekibi Vejle BK'ya, kaleci Emircan Seçgin İskenderunspor'a, on numara David Tijanic Suudi Arabistan temsilcisi Al- Najma'ya gitti. Yine genç oyuncu Emir Enes Araz Tire 2021 FK'ya, kaleci Arda Özçimen Bandırmaspor'a, sağ bek Erkam Kömür Kırklarelispor'a, orta saha İzzet Furkan Malak İsveç ekibi IFK Haninge'ye imza atarken sol bek Djalma Silva ise serbest kaldı. Kiralık olarak kadroda bulunan on numara Victor Hugo Flamengo'ya dönerken, orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki Premier Lig ekibi Southampton'a geçti. Stoper Isaac Solet Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya'ya, Koray Günter ise kiralık sözleşmesinin bitimiyle İtalya Serie A ekibi Verona'ya geri döndü.