Göz-Göz’ün planı hazır

SÜPER Lig'de yarın 6'ncı haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, müsabakaya galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, hafta boyunca rakibi analiz etti ve siyah-beyazlıların eksik yönleri üzerine çalıştı. Sarıkırmızılılar özellikle Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldız oyuncularının yokluğunu fırsat bilip, göbekte baskılı bir oyun oynayarak 3 puana uzanmak istiyor. Sergen Yalçın'ın takımının vazgeçilmez oyuncularından Orkun Kökçü cezası, Wilfried Ndidi ise sakatlığı sebebiyle yer alamayacak. Yine Salih Uçan da uyluk gerilmesi sebebiyle cuma günkü maçta riske edilmeyecek.

Sarı-kırmızılılar, rakibinin önemli oyuncularının yokluğunda orta sahada şans vereceği Anthony Dennis, Rhaldney ve Olaitan'ın yükselen formuna çok güveniyor. Stoilov, forvet hattında yer alan Juan'a da sık sık orta sahaya gelerek, rakibe sayısal üstünlük kurması konusunda talimat verdiği öğrenildi. Bulgar teknik adam ayrıca, orta sahada ekstra baskı yaparak, hızlı kontrataklarla pozisyon bulacak bir taktik hazırladığı öğrenildi.

GÜRSEL AKSEL'DE ZİNCİR KIRACAK

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda aldığı olumsuz sonuçları da Beşiktaş karşısında tersine çevirmeye çalışacak. Göz- Göz, geçen sezondan bu yana evinde oynadığı 10 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Son 10 karşılaşmanın 7'sinde sahadan beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, 2 kez de evini puan alamadan terk etti.