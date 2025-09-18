Göztepe'nin planı hazır!

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, hafta boyunca rakibi analiz etti ve siyah-beyazlıların eksik yönleri üzerine çalıştı. Sarıkırmızılılar özellikle Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldız oyuncularının yokluğunu fırsat bilip, göbekte baskılı bir oyun oynayarak 3 puana uzanmak istiyor. Sergen Yalçın'ın takımının vazgeçilmez oyuncularından Orkun Kökçü cezası, Wilfried Ndidi ise sakatlığı sebebiyle yer alamayacak. Yine Salih Uçan da uyluk gerilmesi sebebiyle cuma günkü maçta riske edilmeyecek.