23 yıl sonra yeniden! Göztepe'nin "sultanları" Avrupa'da İzmir'i temsil etmek istiyor

Yeni sezonda Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Göztepe Kadın Voleybol Takımı, 23 yıl sonra yeniden mücadele edeceği ligde kalıcı olup Avrupa'da İzmir'i temsil etmeyi hedefliyor.

Geçen sezon mücadele ettiği 1. Lig A Grubu'nda çıktığı 22 maçın 21'ini kazanan, play-off'ta da rakiplerini eleyerek Sultanlar Ligi'ne yükselen İzmir ekibi, en son 2001-2002 sezonunda mücadele ettiği şimdiki adıyla Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Günde 2 antrenman yapan Göztepeli kadın voleybolcular, hazırlık maçlarıyla da sezon hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar 11 Ekim'de başlayacak ligin ilk haftasında Nilüfer Belediyespor Eker'i ağırlayacak.

ATAMAN GÜNEYLİGİL: "HER MAÇI KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, AA muhabirine yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini ve 7 haftadır çalıştıklarını söyledi.

Ligin başlamasına kısa bir süre kaldığını anımsatan Güneyligil, sert bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, takımın atletik performansını da çok iyi bir yere getirdiklerini belirtti.

Güneyligil, 5 yıllık bir plan ve program dahilinde hedefler belirlediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"İlk senemizi planladığımız gibi bitirdik. 5. senenin sonunda nerede olduğumuz önemli. İnşallah bir Avrupa kupası kazanmak istiyoruz. Bu yolda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok rekabetçi bir lig olacak. Play-off mücadelesine girecek takımlar arasında çok büyük rekabet olacağını düşünüyorum. Biz de orada yer almaya çalışacağız. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Rakip Fenerbahçe, Galatasaray, Eczacıbaşı kim olursa olsun kazanmak için çıkarım sahaya. Taraftarımıza o maçlardan da galibiyetler izletebilirsek mutlu oluruz."

Güneyligil, taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, tüm maçlarda destek istediklerini sözlerine ekledi.

KAPTAN CEREN: "BİZE KARŞI OYNANAN MAÇLARIN KOLAY GEÇMEMESİNİ İSTİYORUZ"

Kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu ise uzun zamandır hem antrenman hem de hazırlık maçları yaptıklarını ve rakiplerini tanımaya başladıklarını söyledi.

Hem fiziksel hem de zihinsel olarak sezona en iyi şekilde girmek için çalıştıklarını dile getiren Ceren Kestirengöz Kapucu, "Önceliğimiz ligde kalıcı olmak. Sonrasında üstüne koyarak sezon içinde ulaşabileceğimiz en iyi noktaya ulaşmak istiyoruz. Dirençli bir takım olmak istiyoruz. Bize karşı oynanan maçların kolay geçmemesini istiyoruz." dedi.

Oyunculardan Nazlı Eda Kafkas da yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, "Çok iyi bir takımız. Birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Bence iyi işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan Sherridan Atkinson ise Türkiye'de 4. sezonu olacağını, ligin çok güçlü ve yarışma dinamiği yüksek olduğunu kaydederek, taraftarla buluşmak için heyecanlandığını dile getirdi.