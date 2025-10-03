Değerlerini katladılar

AVRUPA hedefi yolunda emin adımlarla ilerleyen Göztepe'nin 8 as oyuncusu ligin henüz başında değerlerine değer kattı. Transfermarkt değerlerine göre Anthony Dennis, Malcom Bokele, Janderson, Junior Olaitan, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Amin Cherni ve İbrahim Sabra piyasa fiyatlarını artırdı. En yüksek artışı yaşayan ise Nijeryalı Dennis oldu. 2023 yılında 25 bin Euro'ya Nijerya'nın Abuja takımından altyapıya transfer edilen 21 yaşındaki oyuncunun şu an değeri 5 milyon Euro ve takımın Taha Altıkardeş ile birlikte en yüksek bonservis bedeli olan oyuncusu konumuna geldi. 20 Mart 2025'te 2 milyon Euro değe bulunan Anthony Dennis, değerini 2 buçuk kat katladı. Geçen sezon başında Fransa'nın Bordeaux takımından transfer edilen Bokele 18 Hazi Haziran 2025'te 2 milyon 400 bin Euro'luk market değerine sahipken, fiyatı 4 aydan kısa sürede 1 milyon 100 bin Euro arttı. 3 milyon 500 bin Euro'ya yükseldi. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Brezilyalı Janderson, 6 Haziran 2025'te 1 milyon 200 bin Euro'luk bonservis bedeline sahipken, Ekim başı itibariyle değeri 2 milyon Euro'ya çıktı.

OLAITAN DA FARK YARATTI

2 Haziran 2025'te 500 bin Euro'luk Transfermarkt fiyatı olan sezonun flaş ismi Olaitan, başarılı performansıyla değerini 1 milyon 200 bin Euro'ya taşıdı. Bir diğer yeni transfer Rhaldney 3 ay içinde 400 bin Euroluk artışla 1 milyon Euro'ya çıkarken, Arda Okan Kurtulan 350 bin Euro'dan 3 buçuk ayda 1 milyon Euro'ya, Cherni de 100 bin Euro'luk bir fırlamayla değerini 1 milyon Euro'ya çıkardı. Süper Lig'deki ilk ve tek Ürdünlü futbolcu Sabra da ülkesinde 275 bin Euro'luk bedele sahipken 5 ay sonra 500 bin Euro'luk değere ulaştı. Düşüşe geçen futbolcuların başında ise Brezilyalı Heliton geldi. Bu sezon harika bir performans göstermesine rağmen Brezilyalı stoper 50 bin Euro düşüşle, 900 bin Euro'luk Transfermarkt fiyatına geriledi.