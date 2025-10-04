İstanbul fatihi Göztepe

İSTANBUL takımlarını konuk ettiği son 2 Süper Lig maçında gol yemeden 4 puan kazanan, Karagümrük'ü deplasmanda yenip, konuk olduğu Eyüp'ten 1 puan alan İzmir ekibi Başakşehir karşısında da bu serisine devam etmeyi planlıyor. Ligin 2. haftasında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan, Beşiktaş'ı ise 3-0'lık skorla deviren Göz-Göz, yarın da kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. İzmir ekibi Başakşehir müsabakasından sonra önündeki 4 maçın 2'sinde İstanbul ekipleriyle karşılaşacak. 26 Ekim'de Galatasaray ile deplasmanda oynayacak Stanimir Stoilov'un ekibi, 8 Kasım'da Kasımpaşa'nın misafiri olacak.