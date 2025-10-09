Göztepe’nin ocak planı

Trendyol Süper Lig'de sezona müthiş bir başlangıç yapan ve henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Göztepe, ilk yarının bitimine yaklaşılırken Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda önemli transfer planları yapıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde istikrarlı bir performans ortaya koyan sarıkırmızılı ekibin üst sıraları zorlamaya devam ederse Ocak ayında bomba 2 hamle yapmayı düşündüğü öğrenildi.

ROTA BREZİLYA

Ligde oynadığı maçlarda disiplinli savunması, tempolu oyunu ve takım bütünlüğüyle dikkat çeken Göz-Göz, hücum bölgesinde alternatifleri artırmak amacıyla iki yeni santrafor transferi üzerinde yoğunlaşıyor. İzmir ekibinin transfer listesinde Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Paranaense forması giyen 22 yaşındaki genç yıldız adayı Renan Viana ile, şu anda Coritiba kulübünde kiralık olarak oynayan 26 yaşındaki tecrübeli santrfor Gustavo Coutinho bulunuyor. Her iki oyuncunun da sözleşmelerinin 2027 yılında sona erecek. Göztepe yönetiminin sezon başında Bundesliga devi

Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso'yu örnek göstererek oyuncuları takıma kazandırmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Gustavo'nun bonservisinin Sport Recife'de olduğu ayrılmaya kararlı olduğu öğrenildi. Kulüp, özellikle genç yaşına rağmen Brezilya'da dikkat çeken bir çıkış yakalayan

Renan Viana'yı uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirirken, Gustavo Coutinho'nun ise kısa vadede takıma doğrudan katkı verebilecek deneyimli bir golcü profiline sahip olduğu belirtiliyor.

MİLLİ DENEYİM SAHİBİ

Brezilyalı oyuncu ülkesinin U20 milli takımında 6 kez forma giyerken, gol veya asist performansı gösteremedi

SARI-KIRMIZILILARIN SCOUT EKİBİ PARLIYOR

Son dönemde uluslararası oyuncu ağıyla dikkat çeken Göztepe'nin scout ekibi, transferde sistematik bir çalışma yürütüyor. Özellikle Güney Amerika pazarına özel bir ilgi gösteren İzmir temsilcisi, teknik becerisi yüksek, genç ve gelişime açık oyuncuları uygun maliyetlerle takıma kazandırma stratejisini sürdürüyor. Kulüp yetkililerinin, hem Renan Viana hem de Gustavo Coutinho'yu uzun süredir yakından takip ettiği; oyuncuların istatistikleri, fiziksel verileri ve mental yapılarıyla ilgili kapsamlı raporlar hazırlandığı öğrenildi. Yönetim, teknik direktör Stoilov'un onayının ardından transfer sürecini hızlandırmayı planlıyor.