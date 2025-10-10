Göztepe’de istikrarın adı: Stoilov

Trendyol Süper Lig'de namağlup serisini sürdüren Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, gösterdiği performansla son 2 yılın en istikrarlı isimlerinden biri haline geldi. Sarı-kırmızılı ekibin başına geldiği günden bu yana takımı istikrarlı bir şekilde geliştiren deneyimli Bulgar teknik adam, hem disiplinli oyun anlayışı hem de uzun soluklu planlamasıyla dikkat çekiyor. Lig genelinde teknik direktör değişikliklerinin ardı arkası kesilmezken, Stoilov bu süreçte koltuğunu korumayı başaran ender isimlerden biri oldu. Okan Buruk (Galatasaray) ve İlhan Palut (Çaykur Rizespor) dışında görevine aynı kulüpte devam eden teknik direktör neredeyse kalmazken, bu üçlü Süper Lig'in en istikrarlı isimleri olarak öne çıktı. Görev süresi boyunca Okan Buruk 161 maçta 2.36 puan ortalamasıyla zirvede yer alırken, Stanimir Stoilov 74 maçta 1.81 puan ortalamasıyla ikinci sırada, İlhan Palut ise 88 maçta 1.35 puan ortalamasıyla üçüncü sırada bulunuyor. Stoilov, görev başında kaldığı süre göz önünne alındığında ise üçüncü bsamakta konumlanıyor. Göztepe'nin başında çıktığı her sezon istikrarlı bir gelişim grafiği sergileyen Stoilov, takımını hem Süper Lig'e taşıı, hem de ligin en disiplinli ekiplerinden biri haline getirmeyi başardı.

ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Oyun anlayışını kısa sürede oturtan deneyimli çalıştırıcı, altyapıdan gelen oyunculara şans vermesi ve hücum-savunma dengesini koruyan futbol anlayışıyla müthiş bir istikrar tablosu yarattı. Stoilov'un yönetiminde Göztepe, hem oyun kimliğini oturtarak taraftarın beğenisini kazandı hem de istikrarlı yapısıyla Süper Lig'de örnek gösterilen kulüplerden biri olmayı başardı.

DERSİMİZ 'HÜCUM'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, milli arada da boy durmayacak. Tecrübeli teknik adam, 8 maçta aldıkları 4 galibiyet ve 4 beraberliğe rağmen özellikle hücum oyuncularının performansından memnun değil. Bunu bir çok kez basın toplantısında dile getiren Bulgar Teknik Adamın milli arada bu sorunu çözmek istediği öğrenildi. Stoilov'un milli arada Juan ve Janderson ile özel olarak ilgilendiği ve ekstra idmanlarla lige hazırlayacağı öğrenildi. Göztepe'de İbrahim Sabra ise Ürdün Milli Takımı'na seçildiği için ülkesinin kampına gitti.

JUAN SİLVA KENDİNE GELDİ

Göztepe'de Brezilyalı golcü Juan Silva son haftalarda toparlandı. Vatandaşı Romulo'nun Alman ekibi Leipzig'e, Emersonn'un Toulouse'a satılmasının ardından sarı-kırmızılılar en büyük gol umutlarından biri olan Juan sezona iyi bir başlangıç yapamadı. Taraftarın eleştirmeye başladığı 23 yaşındaki futbolcu 6. haftadaki Beşiktaş maçıyla siftahı yaptı. Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda 3-0 kazandığı maçta açılış golüne imza atan Sambacı ilk kez tribünleri ayağı kaldırdı. Başakşehir maçında ise orta sahaya yakın bir noktadan attığı jeneriklik golle takımına galibiyeti getirdi.