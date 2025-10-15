Göz-Göz evini özleyecek

Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Göztepe, ligdeki istikrarlı performansını sürdürürken önümüzdeki bir aylık dönemde zorlu bir fikstürle karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte taraftarının önüne yalnızca bir kez çıkabilecek. İzmir temsilcisi, yoğun fikstürün ilk ayağında hafta sonu deplasmanda Alanyaspor'la kozlarını paylaşacak. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu karşılaşmanın ardından ligin zirvesinde yer alan ve kendisi gibi namağlup durumda bulunan Galatasaray'a konuk olacak. Göztepe, bu zorlu sınavın ardından Gürsel Aksel Stadyumu'nda taraftarının karşısına çıkarak Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Sarıkırmızılılar, bir sonraki hafta ise İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanına gidecek. GURBETTE BU SENE TABLO İYİ

Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan topladı. Göztepe, Galatasaray'ın ardından ligin en başarılı takımı konumunda. Geçen sene deplasmanlarda kötü performnas gösteren İzmir ekibi, 18 maçta 3 galibiyet alabilmişti. Bu sene tabloyu tersine çeviren Göz-Göz, istikrarlı performansını sürdürmeyi hedefliyor.