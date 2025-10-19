Corendon Alanyaspor-Göztepe | CANLI ANLATIM

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı kaşıya.

Mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetiyor.

Göztepe'de sakatlıkları süren sağ bek Ogün Bayrak ile Ürdünlü golcü İbrahim Sabra Alanya'da forma giyemeyecek. Anthony Dennis ise cezası sebebiyle kadroda olmayacak. İyileşen Beninli orta saha Junior Olaitan ise görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Alanya ise ligde 8 maç sonunda 10 puanla 9. basamakta konumlanıyor.

Göztepe'nin teknik patronu Stanimir Stoilov, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Maç maç ilerleyeceklerini belirten Bulgar teknik adam, "Milli araları çok sevmiyorum. Sakatlıklar yaşanıyor, takım eksik kalıyor. Elimizden geldiği kadarıyla iyi hazırlandık. Alanyaspor güçlü bir takım. Kendi işimize odaklanacağız" diye konuştu. Göztepe, Alanyaspor'la oynadığı son 5 lig maçını kazanamadı.