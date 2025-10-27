Göztepe’den ‘kırmızı’ isyanı! İzmir ekibinden hakemlere sert tepki

STOILOV: HAKEMLERİ KONUŞMAK BENİM İŞİM DEĞİL

Teknik Direktör Stanimir Stoilov ise hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmediğini söyledi. Stoilov, "Hakemleri konuşmak benim işim değil. Takımda çözmem gereken sorunlar var. Ben onlara odaklanıyorum. Bu kararları analiz edecek ve yorumlayacak insanlar var. Ben bahana üretmeyi sevmiyorum" dedi. Deneyimli çalıştırıcı kırmızı karta kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Takımım her zaman kırmızı karta kadar olan o futbolu sahada sergilemeli ve bunu sürekli hale getirmeli" yorumunu yaptı.