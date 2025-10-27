Göztepe’den ‘kırmızı’ isyanı! İzmir ekibinden hakemlere sert tepki

Süper Lig'in 10'uncu haftasında namağlup lider Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Göztepe isyan bayrağını açtı. Sarı-kırmızılılar resmi hesaplarından hakem kararlarına büyük tepki gösterirken, taraftarlar da sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Müsabakada 6'ncı dakikada Efkan'ın golüyle öne geçen Göztepe, 19'uncu dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı. Karşılaşmanın kırılma anı ise 42'nci dakikada yaşandı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen'le girdiği ikili mücadele sonrası rakibinin yüzüne darbe indirdiği gerekçesiyle ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kalan Malcom Bokele aleyhine verilen karar İzmir ekibini ayağa kaldırdı.