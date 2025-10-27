Göztepe’den ‘kırmızı’ isyanı! İzmir ekibinden hakemlere sert tepki

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda namağlup lider Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini alan Göztepe, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle Malcom Bokele'nin 42'nci dakikada gördüğü kırmızı karta büyük isyan ederken, taraftarlar da sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

DHA

Süper Lig'in 10'uncu haftasında namağlup lider Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini alan Göztepe isyan bayrağını açtı. Sarı-kırmızılılar resmi hesaplarından hakem kararlarına büyük tepki gösterirken, taraftarlar da sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Müsabakada 6'ncı dakikada Efkan'ın golüyle öne geçen Göztepe, 19'uncu dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı. Karşılaşmanın kırılma anı ise 42'nci dakikada yaşandı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen'le girdiği ikili mücadele sonrası rakibinin yüzüne darbe indirdiği gerekçesiyle ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kalan Malcom Bokele aleyhine verilen karar İzmir ekibini ayağa kaldırdı.

OSIMHEN'E ÇALMADI, BOKELE'YE ÇALDI

Göztepe, ilk olarak Osimhen'in Bokele'ye faul yaptığını gerekçe göstererek resmi hesaplardan pozisyonun fotoğrafını paylaştı. "Biçildik" başlığı ile hakem Oğuzhan Çakır'a tepki koyan Göztepe daha sonra bir video paylaştı. "Her sene aynı film!" başlıklı görüntülerde Osimhen'in Arda Okan'a ve Bokele'ye fauller yaptığı görüntüler servis edildi. Göztepe'nin resmi hesaplarından paylaştığı gönderilere binlerce yorum yapıldı. Rams Park'a takımlarını desteklemek için gelen Göztepeli taraftarlar da maç bitiminde takımı tribünlere davet edip tezahüratlarla oyunculara moral verdi. Galatasaray deplasmanında tam 9 kurtarış yaparak takımını ayakta tutmaya çalışan kaptan kaleci Mateusz Lis, "11'e 11 çok iyi oynadık. Kırmızı kart maçı öldürdü. Takımımla gurur duyuyorum" dedi.

STOILOV: HAKEMLERİ KONUŞMAK BENİM İŞİM DEĞİL

Teknik Direktör Stanimir Stoilov ise hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmediğini söyledi. Stoilov, "Hakemleri konuşmak benim işim değil. Takımda çözmem gereken sorunlar var. Ben onlara odaklanıyorum. Bu kararları analiz edecek ve yorumlayacak insanlar var. Ben bahana üretmeyi sevmiyorum" dedi. Deneyimli çalıştırıcı kırmızı karta kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Takımım her zaman kırmızı karta kadar olan o futbolu sahada sergilemeli ve bunu sürekli hale getirmeli" yorumunu yaptı.

'İLK YARIDA TAKIMIM İSTEDİĞİM FUTBOLU OYNADI'

Stoilov açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bizim adımıza maçın iki farklı kısmı vardı. İlk yarıda takımım arzuladığım ve her zaman oynamak istediğimiz futbolu sahaya yansıttı. Maçın bu döneminde aradığımız golü bulduk, fırsatlar yakaladık. İkinci golü de atabilirdik. Ancak daha sonra yaptığımız bir hatayı Galatasaray değerlendirdi. Ardından da kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra da maçın ikinci farklı kısmı ve ikinci yarı başladı. İkinci yarı Galatasaray bizden daha iyiydi, fırsatlar yakaladı. Bu şekilde de galibiyeti hak etti"

