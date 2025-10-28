Göztepe'yi rakipleri sevindirdi: Hedef Gençlerbirliği!

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında yenilgi yüzü görmeyen ve 4 galibiyet ile 4 beraberlik elde eden Göztepe, zirvenin en güçlü takipçilerinden biri haline gelmişti. Ancak sarı-kırmızılıların çıkışı, 9. haftada deplasmanda oynanan Alanyaspor maçıyla birlikte durdu. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, zorlu mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak sezonun ilk yenilgisini aldı.

Bu sonuçtan sonra moral bulmak isteyen Göztepe, 10. haftada yine deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a da 3-1 mağlup oldu. Üst üste iki yenilgiyle sarsılan İzmir temsilcisi, puan tablosunda 7. sıraya geriledi ve Avrupa hedefinden uzaklaştı.