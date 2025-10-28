İzmir’de milli heyecan

İZMİR, bugün önemli bir milli müsabakaya daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Futbolda UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında geçtiğimiz cuma günü deplasmanda Kosova'yı 4-0 yenerek büyük bir avantaj elde eden Kadın A Milli Takımı rakibini bu akşam İzmir'de rövanşta ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele futbolseverlere ücretsiz olacak. Yaklaşık 3 yıl aradan sonra İzmir'de sahaya çıkacak olan kadın millilerimiz rövanşta her türlü galibiyet, beraberlik veya 3 farklı yenilgi halinde rakibini saf dışı bırakacak.

BİLETLER ÜCRETSİZ

MİLLİLER bu durumda Uluslar B Ligi'nde kalacak. Ay-yıldızlılar İzmir'de son olarak yine Gürsel Aksel Stadı'nda 23 Şubat 2022'de 2023 FIFA Dünya Kupası elemelerinde H Grubu'nda Sırbistan'la karşılaşmıştı.