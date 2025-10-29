Göztepe’de neşter vuruluyor! 4 yıldız 11’e girecek

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa kupaları hedefini sürdüren Göztepe, geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetin ardından gözünü hafta sonu oynayacağı Gençlerbirliği maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte hem sakatlıklar hem de performans düşüklükleri teknik direktör Stanimir Stoilov'u rotasyon kararı almaya itti. Galatasaray karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Furkan Bayır'ın durumu ciddiyetini korurken, teknik ekibin savunmada bu bölgeyi Taha Altıkardeş ile doldurmayı planladığı öğrenildi. Genç stoperin hafta boyunca yapılan antrenmanlarda ilk 11'de denendiği ve formaya yakın olduğu ifade edildi.

ORTA SAHADA REKABET VAR

Öte yandan Galatasaray mücadelesinde kırmızı kart gören Bokele'nin cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyeceği, yerine Ogün Bayrak'ın ilk 11'de sahaya çıkmasının beklendiği bildirildi. Son haftalarda performansında düşüş yaşayan Arda Okan Kurtulan için de değişiklik sinyali geldi. Bulgar teknik adamın, Brezilyalı oyuncu Ruan'a ilk 11'de görev verme ihtimalinin yüksek olduğu gelen haberler arasında. Orta sahada ise forma rekabeti dikkat çekiyor. Takımın dinamosu Efkan Bekiroğlu ile genç orta saha Olaitan arasındaki tercih, maç günü netlik kazanacak. Teknik ekibin rakibin oyun yapısına göre bu iki isimden birini tercih edeceği öğrenildi. Göztepe'de hafta boyunca yapılan antrenmanlarda tempolu bir hazırlık süreci yaşanırken, oyuncuların moral motivasyonunu yeniden yukarıya taşımak hedefleniyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.