Göztepe hayata döndü





TARAFTARDAN TAM DESTEK

GÖZTEPE taraftarı, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Sezon başından bu yana iç saha-deplasman demeden tüm maçlarda takımının yanında olan sarı-kırmızılılar, dün oynanan müsabakada da Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerini aldı. Karşılaşmadan önce Güzelyalı'da toplanan sarı-kırmızılı taraftaralar, hakemin ilk düdüğüyle birlikte tam desteğe başladı. Tezahüratlar yaparak takımı ateşlemek için elinden geleni yapan 12. adam, marşlar ve bestelerle şenlik havası yarattı.

STOİLOV'DAN İKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligde son oynanan Galatasaray maçındaki ilk 11'i Gençlerbirliği müsabakasında değiştirdi. Kadroda iki zorunlu değişiklik yapan deneyimli çalıştırıcı, Cimbom karşısında sakatlanan savunmacı Furkan Bayır'ın yerine Taha Altıkardeş'i sahaya sürerken, kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Malcom Bokele'nin yerine ise Miroshi'yi ilk 11'e monte etti.