Göztepe hayata döndü

SÜPER Lig'de üst üste karşılaştığı Alanyaspor ve Galatasaray'dan puan çıkartamayan Göztepe, dün Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek kendine geldi. Maçın 17. dakikasında Göztepe, Janderson ile gole yaklaştı. Dennis'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Janderson'un şutunda kaleci Erhan Erentürk toğu kaleye çeldi. 29'uncu dakika Göztepe atağında Cherni'nin sol taraftan ortasında defanstan seken topla arka direkte buluşan Juan, topu filelerle buluşturdu.
Gol, Juan'ın elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi. Göz-Göz ilk yarının son anlarında golü buldu. Bu dakikada Miroshi'nin ceza sahası sol çizgisi önünden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Juan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 47'de Arda Okan'ın sol taraftan kullandığı taç atışında defanstan seken topla buluşan Taha Altıkardeş'in kafa vuruşunda kaleci Erhan Erentürk, gole izin vermedi. 76'da Niang'ın sert şutunu kaleci Lis, güçlükle çıkardı. 80'de Juan'ın şutu kaleyi bulmadı. Ve mücadele Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İÇ SAHA GOLCÜSÜ JUAN
GÜRSEL Aksel Stadyumu'nda oynadığı 5 maçta toplam 6 gol atan Göztepe'de en golcü isim Juan oldu. Brezilyalı futbolcu, taraftarı önünde oynanan Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarında birer gol kaydetmişti. Yıldız isim dün de takımına üç puanı getiren isim oldu.
TARAFTARDAN TAM DESTEK
GÖZTEPE taraftarı, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Sezon başından bu yana iç saha-deplasman demeden tüm maçlarda takımının yanında olan sarı-kırmızılılar, dün oynanan müsabakada da Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerini aldı. Karşılaşmadan önce Güzelyalı'da toplanan sarı-kırmızılı taraftaralar, hakemin ilk düdüğüyle birlikte tam desteğe başladı. Tezahüratlar yaparak takımı ateşlemek için elinden geleni yapan 12. adam, marşlar ve bestelerle şenlik havası yarattı.
STOİLOV'DAN İKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligde son oynanan Galatasaray maçındaki ilk 11'i Gençlerbirliği müsabakasında değiştirdi. Kadroda iki zorunlu değişiklik yapan deneyimli çalıştırıcı, Cimbom karşısında sakatlanan savunmacı Furkan Bayır'ın yerine Taha Altıkardeş'i sahaya sürerken, kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayan Malcom Bokele'nin yerine ise Miroshi'yi ilk 11'e monte etti.
EVİNDE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR
GÖZTEPE, bu sezon ligde oynadığı 5 iç saha maçında evinde yenilgi yüzü görmedi. Sezonun ilk iki haftasında Fenerbahçe ve Konyaspor ile berabere kalan Göztepe, ardından Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı. Göz-Göz dün de sahasında yenilmeyerek bu unvanını korudu ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki 3. galibiyetini elde etti. Bu arada G.Birliği'nin yeni hocası Volkan Demirel, kırmızı-siyahlı takımın başında ilk maçına çıktı. Demirel teknik adamlık kariyerindeki ilk maçını da Göztepe'ye karşı oynamıştı. 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başına geçen Demirel, teknik direktör olarak ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda sahada yer almış ve Karagümrük o karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı