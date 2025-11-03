Göztepe’de Stoilov herkese mesaj yolladı

Trendyol Süper Lig'de üst üste aldığı Alanya ve G.Saray yenilgilerinin ardından evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek kendine gelen Göztepe'de moraller düzelirken teknik direktör Stanimir Stoilov ise galibiyete rağmen takımın geleceği adına dikkat çekici mesajlar gönderdi. Transfer, takımın durumu ve oyuncuları ile ilgili ifadeler kullanan Bulgar hoca, özellikle sarı-kırmızılı ekibin Beninli oyuncusu Junior Olaitan'ı sert bir şekilde eleştirdi.

OLAITAN'I ELEŞTİRDİ

Olaıtan'ın bir amatör oyuncu gibi oynadığını dile getiren Stoilov, "Çok fazla beklentimiz olan bir oyuncu ama maça girdiğinden itibaren bir amatör oyuncu gibi gördük. Milli takımı Göztepe'den daha fazla düşünüyor. Benim bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Baktığınızda 1,5-2 ay önce çok yüksek seviye oynayan bir oyuncu var. Ama şimdi bir amatör oyuncu gibi oynuyor. Kesinlikle benim istediğim gibi kulübümüzün Göztepe'nin istediği gibi taraftarlarımızın istediği gibi oynaması gerek. Bunun başka bir yolu yok. Ben kimsenin gözünün yaşına kesinlikle bakmam. Bunu hatta gazetelere de istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Bu konuda oldukça netim" dedi. Takımın takviyeye ihtiyacı olduğunu da kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Üretken bir oyuncuya hatta oyunculara kesinlikle ihtiyacımız var. Romulo gibi yetenekli bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacağız ve burada kesinlikle minimum orada son 20 dakika orada oyunun ritmini arttıracağımız rekabeti oluşturacağımız bir değişikliği kesinlikle yapmamız gerekiyor ve bununla ilgili bütün adımları atmalıyız" dedi. Stoilov takımda rekabetin artması gerektiğini de kaydederek şu ifadeleri kullandı: "Bu oyuncuları bulmak için çok sıkı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Çünkü futbolda ve futbol takımlarında rekabet ortamı her zaman çok önemlidir. Rekabet ortamını sağlayamazsanız bazı oyuncular o zaman gereğinden fazla bir konfor alanının içine girerler ve kendilerini çok konforlu bir şekilde rahat hissetmeye başlarlar. Ben oyuncunun her zaman bu konfor alanının dışında olmalarını ve hiçbir zaman bu konforu hissetmemelerini tercih eden bir teknik direktörüm."

OLAITAN'A

YÖNETİME

TAKIMA

