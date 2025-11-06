İki farklı Göz-Göz

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefinden vazgeçmeyen Göztepe, sezonun geride kalan bölümünde iki farklı performans sergiliyor. Bu sezon sahaya çıktığı 11 maçta savunmada istikrarlı bir görüntü çizen sarı-kırmızılı ekip, hücumda ise beklenen etkiyi oluşturmakta zorlanıyor.
Savunma performansıyla dikkat çeken İzmir temsilcisi, bu sezon kalesinde gördüğü 6 golle, lider Galatasaray'ın (5) ardından ligin en dirençli ekibi olmayı başardı. Bu başarıda Polonyalı file bekçisi Mateuzs Lis ile savunmada görev yapan Heliton, Rhaldney, Taha, Bokele, Cherni gibi oyuncuların performansı da oldukça belirleyici oldu. Buna karşılık sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, savunmadaki etkili performansını hücuma yansıtamadı.
İLERİ UÇTA ÜRETKENLİK YOK
Sarı-kırmızılılar istatistiklerde ligin en çok top kazanan, en fazla pas arası yapan ve rakip sahada en çok pas arası yapan takımı konumunda bulunuyor. Ayrıca rakip sahada en çok top kazanan ikinci takım olan sarı-kırmızılılar, bu üretkenliği skora yansıtmayı başaramadı. İlk 11 haftada rakip fileleri sadece 13 kez sarsan Göztepe, ilk 8 içindeki rakiplerinin arasında en az gol atan ekip oldu.
Forvet hattında görev yapan Juan, Janderson ve Ibrahim Sabra üçlüsü toplam 5 gol atarak eleştiri konusu oldu. Göz-Göz bu savunma ve hücum hattındaki bu dengesizliğe rağmen ligde 19 puanla 5. sırada yer alarak Avrupa iddiasını güçlü bir şekilde sürdürüyor.
İSTATİSTİKLER KÖTÜ
Göztepe, gol beklentisinde ligin beşinci sırasında yer almasına rağmen, gol sayısında sekizinci sırada bulunuyor. Gol pozisyonu üretmede 12., ataklarını şutla sonuçlandırmada 11. ve başarılı atak aksiyonlarında 12. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, şutlarını gole dönüştürmede 13., en çok şut çeken takımlar arasında da 13. basamakta. Kornerleri şutla bitirme yüzdesinde ise 17. sırada yer alıyor.
ROMULO CARDOSO ALMANYA'YI SALLIYOR
Göztepe'de yaz döneminde Leipzig'e satılan yıldız golcüsü Romulo Cardoso'yu arıyor. Geçen sezon ligde 13 kez fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, yeni kulübüne çabuk ısındı. 23 yaşındaki genç Sambacı, Bundesliga'da Leipzig formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol, 3 de asist üreterek takımına müthiş bir skor katkısı yaptı. Leipzig, Romulo Cardoso için Göztepe'ye 20 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ödemiş, bu rakam en yüksek futbolcu satışı olarak İzmir ekibinin tarihine geçmişti.