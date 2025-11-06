İki farklı Göz-Göz

Forvet hattında görev yapan Juan, Janderson ve Ibrahim Sabra üçlüsü toplam 5 gol atarak eleştiri konusu oldu. Göz-Göz bu savunma ve hücum hattındaki bu dengesizliğe rağmen ligde 19 puanla 5. sırada yer alarak Avrupa iddiasını güçlü bir şekilde sürdürüyor.



İSTATİSTİKLER KÖTÜ

Göztepe, gol beklentisinde ligin beşinci sırasında yer almasına rağmen, gol sayısında sekizinci sırada bulunuyor. Gol pozisyonu üretmede 12., ataklarını şutla sonuçlandırmada 11. ve başarılı atak aksiyonlarında 12. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, şutlarını gole dönüştürmede 13., en çok şut çeken takımlar arasında da 13. basamakta. Kornerleri şutla bitirme yüzdesinde ise 17. sırada yer alıyor.



ROMULO CARDOSO ALMANYA'YI SALLIYOR

Göztepe'de yaz döneminde Leipzig'e satılan yıldız golcüsü Romulo Cardoso'yu arıyor. Geçen sezon ligde 13 kez fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, yeni kulübüne çabuk ısındı. 23 yaşındaki genç Sambacı, Bundesliga'da Leipzig formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol, 3 de asist üreterek takımına müthiş bir skor katkısı yaptı. Leipzig, Romulo Cardoso için Göztepe'ye 20 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ödemiş, bu rakam en yüksek futbolcu satışı olarak İzmir ekibinin tarihine geçmişti.

DİĞER