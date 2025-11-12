Göztepe defansında büyük rekabet

TRENDYOL Süper Lig'in en az gol yiyen takımı ünvanını Galatasaray ile paylaşan Göztepe'de geride kalan 12 haftada savunmada birçok isim görev aldı. 3'li savunma ile oynayan sarı-kırmızılılarda, stoper hattında 5 farklı oyuncu görev aldı. En çok süre alan müdafaacı 12 maçın 12'sinde de formayı kapan Brezilyalı Heliton oldu. Taha Altıkardeş de 4'ü ilk 11 olmak üzere 12 kez şans buldu. Kamerunlu Malcom Bokele 11 karşılaşmanın tamamında as takımda yer bularak Stoilov'un vazgeçilmezlerinden oldu. Sezon başı transferlerinden Brezilyalı Allan Godoi de bir dönem defansın vazgeçilmezlerinden olsa da sakatlığı sebebiyle son haftalarda formasını kaptırdı. Allan, 6 müsabakada sahaya yer alırken, Furkan Bayır 4'ü ilk 11 olmak üzere 7 mücadelede geri 3'lüde rakip forvetleri kontrol etti. Allan'ın milli takım arasından sonra sakatlığını atlatıp tam hazır hale gelmesiyle, savunma hattında 5 oyuncu arasında büyük rekabet olacak. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, 23 Kasım'da İzmir'de oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında en formda olan 3 isme defans hattında forma şansı verecek.