Göztepe fren yaptı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda konuk ettiği Kocaelispor'la golsüz berabere kaldı ve evinde üç maç sonra puan kaybetti. 7. dakikada Göztepe atağında sol taraftan ceza sahasına kullanılan taçta defanstan seken topla altı pas içerisinde buluşan Dennis'in şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden dışarı çıktı. 26. dakikada Kocaelispor atağında, sol kanattan Agyei'nin getirip ön direğe gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi. 41. dakikada Göztepe'den Juan, ceza sahası önünden kaptığı topla gitmek isterken Balogh'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Balogh'a kırmızı kart gösterdi. VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartı iptal ederek oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. 45+2 dakikada iki takımın oyuncuları arasında bir pozisyonda yaşanan gerginlikte Göztepe'den Miroshi'nin, Kocaelispor'dan Keita'ya yaptığı hareketi hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartla cezalandırdı. VAR'ın uyarası sonucu pozisyonu izleyen hakem, kırmızı kartı iptal ederek oyunca sarı kart gösterdi.

STOİLOV'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligde son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasındaki ilk 11'i Kocaelispor karşısında zorunlu olarak değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, kadroda tek değişiklik yaparken, kart cezası nedeniyle oynayamayan Arda Okan Kurtulan'ın yerine Ruan'ı sahaya sürdü.

İKİ KIRMIZI VAR'DAN DÖNDÜ

Göztepe'nin sahasında Kocaelispor'u konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısına hakem Ali Yılmaz'ın kararları damga vurdu. Yılmaz, ilk 45 dakikada iki ekibe de birer kırmızı kart verirken, bu iki karar VAR'ın devreye girmesiyle bozuldu. Hakem Ali Yılmaz ilk olarak 41. dakikada Balogh'un Juan'a yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartına başvururken, 45+3. dakikada ise Keita ile yaşadığı gerginliğin ardından Miroshi'ye kırmızı kart gösterdi. Ancak her iki kırmızı kart da VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Balogh, Keita ve Miroshi sarı kart gördü.