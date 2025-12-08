Göztepe’ye Fırtına darbesi

Trendyol Süper Lig'de Avrupa yarışı veren Göztepe, 15. haftada evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilerek iç sahadaki ilk mağlubiyetini aldı.
3. dakikada sağ kanattan Muçi'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı taca çeldi. 10. dakikada Onuachu'nun kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı. 37'de Trabzonspor'un serbest vuruş organizasyonunda Zubkov'un pasına Muçi'nin gelişine şutu savunmadan sekip kornere çıktı. 45+3'te defanstan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Juan'ın şutunda topu kaleci Onana çeldi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.Maçın ikinci yarısında tempo çok yükseldi ve büyük heyecan fırtınası yaşandı. 46'da Zubkov'un pasında defansın arkasına sarkan Muçi'nin sağ çaprazdan aşırtma vuruşunu Lis çıkardı.
BOŞ KALEYE ATTI
Topu önünde bulan Muçi sağdan topu boş kaleye gönderdi: 0-1. 67'de Juan sol kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Olaitan'a verdi. Olaitan'ın yerden sert şutunu Onana güçlükle çeldi. Topu tekrar önünde bulan Olaitan'ın şutu bu kez defanstan sekip yükseklik kazandı. Altı pas içerisinde Janderson'un kafa vuruşunu defans çizgiden çıkardı. 77. dakikada Zubkov sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası sol çizgisi ön
78'de uzun topa hareketlenen Juan'ı düşüren Pina, kırmızı kartla oyundan atıldı. 85'te ceza sahası çizgisi önünden Olaitan ile kullanılan serbest vuruşta kaleci Onana topu çeldi. Dennis ceza sahası sol önünden gelişine sert şutu uzak köşeden ağlara gitti: 1-2. 90+8'de Cherni'nin sol kanattan ortasında Heliton'un kafa vuruşu direkten döndü. Topu kontrol eden Arda'nın şutu üstten auta çıktı ve maç 1-2 bitti.
TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligde en son sahalarında 3-1 kazandıkları Koynaspor maçındaki kadrodan farklı olarak 3 yeni isme forma verdi. Karadeniz temsilcisinde bir önceki maçta forma giyen ve cezalı olan Oulai ile bu maça yedek başlayan Okan Yokuşlu ve Bouchouari'nin yerine Ozan Tufan, Serdar Saatçi ve Falcorelli kendine yer buldu.
STOİLOV İLK 11'İNİ BOZMADI
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı. Ligde 7 golle en az gol yiyen takım konumunda bulunan Göz-Göz'de sakatlıkları bulunan İbrahim Sabra ve İsmail Köybaşı kadroya alınmadı. İzmir ekibi mücadeleye Lis,Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan 11'i ile başladı.