Antep’e şansı tutmuyor

Pazar günü G.Antep'e konuk olacak olan Göztepe'nin rakibine karşı şansı tutmuyor. Göztepe'yi konuk ettiği 4 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamayan Gaziantep FK (2 galibiyet, 2 beraberlik) bu karşılaşmalarda sırasıyla birer beraberlik ve galibiyet aldı. Gaziantep ekibine rakip olduğu 8 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Göz-Göz (5 beraberlik, 2 mağlubiyet) tek galibiyetini Aralık 2021'de iç sahada aldı (2-1). Bu sezon Süper Lig deplasmanlarındaki 8 karşılaşmanın 4'ünü kazanan sarı-kırmızılılar, şimdiden geçen sezonun tamamıındaki galibiyet sayısını geride bıraktı.