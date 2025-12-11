Göztepe’ye genç sambacı

Forvet hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Göztepe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Chelsea'nin 20 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Deivid Washington'u kadrosuna katmak için harekete geçti. 2023 yazında Santos'tan 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye geçen genç yıldız, İngiliz devinde henüz istediği süreleri bulamadı. Bu sezon Premier Lig'de 3 maçta forma giyebilen Deivid, U21 takımında görev almaya devam etti. Fizik gücü, hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çeken santrfor, Brezilya U20 milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden biri.