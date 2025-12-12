Göztepe’de eski kulüp binası yıkıldı

Göztepe'nin yıllarca idari merkez olarak kullandığı eski kulüp binası tamamen yıkıldı. Hakları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait olan yapı için alınan karar doğrultusunda yıkım çalışmaları tamamlanırken, geriye yalnızca boş bir arazi kaldı. Kulüp, faaliyetlerini bir süredir Gürsel Aksel Stadyumu'nda sürdürdüğü için binanın kullanılmayan bölümleri uzun zamandır atıl durumdaydı. Yıkım işlemiyle birlikte bölgedeki güvenlik riskleri de ortadan kaldırılmış oldu. Binanın yerine ne yapılacağı konusunda henüz net bir karar bulunmadığı ifade edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirme süreci devam ederken, alanın yeniden nasıl değerlendirileceği yapılacak resmi açıklamalarla belli olacak.