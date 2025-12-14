Avrupa’nın en hızlısı Göztepe

Süper lig'de son iki sezondur gösterdiği performansla beğeni toplayan Göztepe, İsviçre merkezli Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı araştırmada Avrupa'nın en tempolu, en yoğun ve en çok koşan takımları arasında 8.16 puanla ilk sırada yer aldı. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen tarafından satın alındıktan sonra büyük çıkış yakalayan sarı kırmızılı İzmir ekibi, bu sezon Süper Lig'de çizdiği grafikle Avrupa'nın dev lüplerini geride bıraktı. 10 takımın yer aldığı listenin 10. sırasında yer alan bir diğer Türk takımı ise Süpper Lig'den Alanya oldu.

DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

Listede Göztepe'yi Chelsea, Brentford, Bournemouth, Feyenoord ve M.United gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri takip etti. Veriler Göztepe kadrosunun genel olarak teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından belirlenen oyun anlayışıyla uyumlu olduğunu da ortaya koydu. Sarı-kırmızılılar, boş alanları iyi kullanabilen, geçiş oyunlarında etkili ve baskı gücü yüksek isimlerden oluşan kadro yapısının meyvelerini topladı.