Göztepe Avrupa aşkına

Süper Lig'de son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 kaybeden Avrupa potasındaki Göztepe bugün 16'ncı hafta karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulü bü'ne konuk olacak.
Gaziantep Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Haftaya 26 puanla 4'üncü basamakta yer alan Göztepe kazanıp Avrupa potasındaki yerini korumak istiyor. Haftaya 23 puanla 7. basamakta giren ev sahibi Gaziantep FK ise taraftar desteği ile zorlu 90 dakikadan mutlu ayrılıp, ilk 4 iddiasını güçlendirmenin planını yapıyor.
Göztepe'de Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Brezilyalı orta saha Rhaldney bugün görev alamayacak. Sarı-kırmızılılarda uzun süren sakatlığını atlatan ve takımlar çalışmalara başlayan Ürdünlü forvet İbrahim Sabra ise görev verilmesi durumunda oynayabilecek.
İzmir temsilcisinde kart sınırında bulunan Bokole, Heliton, Miroshi ve Janderson, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek. Ev sahibi Gaziantep FK'da kart cezalıları orta saha Badou Ndiaye, Alexandru Maxim ve golcü Yusuf Kabadayi müsabakada forma giyemeyecek.
DEPLASMAN KRALI EFKAN BEKİROĞLU
Deplasmanda çıktığı son 3 lig maçında da gole katkı yapan Göz-Göz'ün orta sahası Ekan Bekiroğlu (1 gol, 2 asist) Süper Lig kariyerinin en uzun serisini devam ettirmek istiyor. Deneyimli oyuncu, Gaziantep karşısında da takımınının 10 numara mevkiinde orta saha ve forvet arasında köpür görevi görecek. Öte yandan Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sezon en fazla maçta kalesini gole kapatan takım olan Göztepe (9), ligdeki son 2 karşılaşmasında gol yedi. Ancak bu sezon üst üste 3 mücadelede kalesinde gol görmedi.