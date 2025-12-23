Göztepe hedefe koşuyor

Süper Lig'de yıllar sonra Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, 2025-2026 sezonun ilk yarısını müthiş bir sonla bitirdi. Önemli rakiplerinden Samsunspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, bu maçta forvette görev yapan sağ beki Arda Okan'ın her iki yarıda attığı gollerle rakibini 2-0 yenerek devreye 32 puanla 4'üncü sırada girdi. Bu sonuçla son 10 yılın en iyi performansına imza atan ve oynadığı 17 maçta kalesinde sadece 9 gol gören Göztepe ligin en az gol yiyen ekibi oldu. Avrupa potasında 2025 yılını tamamlayan Göz-Göz, 5. Beşiktaş'a 3, 6. Samsunspor'a 7 puan fark attı.
İSYAN MARŞIYLA VEDA EDİLDİ
Göztepe ayrıca iki rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda yenerek olası bir ikili averajda önemli avantajı eline geçirdi. Beşiktaş'ı 3-0, Samsunspor'u da 2-0 yenen İzmir temsilcisi taraftarını mest etti. Samsunspor galibiyetinin ardından Gürsel Aksel Stadı adeta bayram yerine döndü. Stadı tıklım tıklım dolduran futbolseverler 90 dakika bitiminde ışık ve müzik gösterileriyle coştu. Futbolcular ve teknik ekip de tüm tribünleri dolaşarak 3 puan coşkusunu doyasıya yaşadı, taraftarlar İsyan Marşı'nı söyleyerek 2025 yılına vedalarını yaptı.
STANİMİR STOİLOV: BİR HAYALİMİZ VAR
Çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Stoilov, "Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde tamamladığımız için çok mutluyum. Bizim adımıza değerli ve önemli bir galibiyet oldu. Bütün Göztepe ailesini, oyuncuları, takımı, kulübü, taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Aynı zamanda çözmemiz gereken çok fazla problem vardı maçtan önce. Neredeyse sahaya sürebileceğimiz 11 bu şekildeydi. Ancak bütün bu sıkıntılara rağmen bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Transfer için en önemli pozisyonun santrfor olduğunu aktaran Stoilov, "Bunu bir an önce sonuçlandırmamız gerekiyor. Şu ana kadar aklımızda oyuncular vardı. Onlarla kulübü arasında görüşmeler de sürüyor. Avrupa'ya gitmek benim hayalim buna ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız, oyuncular, kulüp olarak hep beraber bu hayale inandık." şeklinde konuştu.
ARDA OKAN FARKINI KONUŞTURDU
Teknik direktör Stanimir Stoilov, ileri uçtaki alternatifsizlik nedeniyle Samsunspor maçında Arda Okan Kurtulan'ın forvette oynatmayı tercih etti. Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerine forvet olarak başlayan Arda, eski mevkisinde adeta şov yaptı.
Göztepe'de 5'li orta sahanın sağında top koşturan 23 yaşındaki oyuncu, ileride oynadığı ilk maçta 2 gol birden atarak yıldızlaştı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov da iki gol atan oyuncusuna övgüler yağdırdı. Arda'nın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade eden Stoilov, "Arda bu maçta forvet oynadı ancak biz onu sağ kanat olarak görevlendirmeyi sürdüreceğiz. Çünkü Arda o bölgede çok başarılı ve gelişime açık" dedi