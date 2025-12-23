Göztepe hedefe koşuyor
DOĞANCAN BİNGÖL









Süper Lig'de yıllar sonra Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe, 2025-2026 sezonun ilk yarısını müthiş bir sonla bitirdi. Önemli rakiplerinden Samsunspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, bu maçta forvette görev yapan sağ beki Arda Okan'ın her iki yarıda attığı gollerle rakibini 2-0 yenerek devreye 32 puanla 4'üncü sırada girdi. Bu sonuçla son 10 yılın en iyi performansına imza atan ve oynadığı 17 maçta kalesinde sadece 9 gol gören Göztepe ligin en az gol yiyen ekibi oldu. Avrupa potasında 2025 yılını tamamlayan Göz-Göz, 5. Beşiktaş'a 3, 6. Samsunspor'a 7 puan fark attı.

İSYAN MARŞIYLA VEDA EDİLDİ

Göztepe ayrıca iki rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda yenerek olası bir ikili averajda önemli avantajı eline geçirdi. Beşiktaş'ı 3-0, Samsunspor'u da 2-0 yenen İzmir temsilcisi taraftarını mest etti. Samsunspor galibiyetinin ardından Gürsel Aksel Stadı adeta bayram yerine döndü. Stadı tıklım tıklım dolduran futbolseverler 90 dakika bitiminde ışık ve müzik gösterileriyle coştu. Futbolcular ve teknik ekip de tüm tribünleri dolaşarak 3 puan coşkusunu doyasıya yaşadı, taraftarlar İsyan Marşı'nı söyleyerek 2025 yılına vedalarını yaptı.