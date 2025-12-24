Göztepe ilk yarının en az gol yiyeni

Göztepe, defanstaki performansıyla da tarih yazdı. Bu sezon oynadığı 17 lig maçında kalesinde yalnız 9 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı olan Göz- Göz, Süper Lig'deki tarihinin en az gole geçit verdiği devresini geçirdi. Oynadığı 17 maçın 11'inde rakiplerine gol izni vermeyerek bu alanda da ligin zirvesinde yer alan İzmir ekibi, Avrupa'nın en üst liglerde en az gol yiyen takımlarından oldu. Sarı-kırmızılı ekip ligde galip geldiği Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir FK, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Samsunspor ile berabere biten Fenerbahçe, Eyüpspor ve Kocaelispor maçlarında gol yemedi. Kaleci Mateusz Lis ilk yarıda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekerken, savunma hattı da görevini başarı ile yerine getirmeyi başardı.