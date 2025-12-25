Göztepe’ye Alman kule

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma potasında yer alan Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk olarak İsviçre'nin Servette takımında forma giyen 25 yaşındaki ofansif orta saha Alexis Antunes ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, forvet hattı için de girişimlere başladı. Daha önce Perulu Victor Guzman, Brezilyalı forvetler Ricardo Mathias ile Andre Henrique ile temasa geçen kurmayların, Alman golcü Ryan Don Naderi'yi de listeye eklediği ifade edildi.
STOİLOV'UN KARARI BEKLENİYOR
Almanya 3'üncü Lig ekibi Hansa Rostock takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip eden scout ekibinin olumlu rapor sunduğu son kararı ise teknik direktör Stanimir Stoilov'un vereceği kaydedildi.
Kariyerine Dynamo Dresden'den de başlayan Alman golcü, Borussia Mönchengladbach U19 Takımı'nda oynadıktan sonra Hansa Rostock'a transfer oldu. Bu sezon Hansa Rostock'ta 15 müsabakaya çıkan Naderi 3'üncü Lig'de 7 kez fileleri sarstı. Sarı-kırmızılıların ayrıca Brezilya liginden 2 futbolcu ile daha ciddi şekilde ilgilendiği ve kısa süre içinde resmi açıklamaların yapılacağı ifade edildi.
ALMANYA DIŞINA HİÇ ÇIKMADI
22 yaşındaki Almanya doğumlu Naderi ile Bundesliga kulüpleri Heidenheim ile Mainz ile birlikte Bundesliga 2 kulüpleri Paderporn, Dynamo Dresden, Kaiserslautern, Armina Bielefeld'inde ilgilendiği öğrenildi. Genç futbolcunun transfermarkt verilerine göre 1 milyon 200 bin Euro değeri bulunuyor.