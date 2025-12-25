Göztepe’ye Alman kule

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 32 puanla 4'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma potasında yer alan Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk olarak İsviçre'nin Servette takımında forma giyen 25 yaşındaki ofansif orta saha Alexis Antunes ile 3,5+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, forvet hattı için de girişimlere başladı. Daha önce Perulu Victor Guzman, Brezilyalı forvetler Ricardo Mathias ile Andre Henrique ile temasa geçen kurmayların, Alman golcü Ryan Don Naderi'yi de listeye eklediği ifade edildi.