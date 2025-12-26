Göztepe sol şeritte

Genç futbolcu, bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de düzenli forma şansı buldu ve yaklaşık 12 maçta görev alarak dikkatleri üzerine çekti. Hücuma verdiği katkı, mücadeleci yapısı ve istikrarlı performansıyla öne çıkan Emirhan, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor. Sol bek mevkiindeki etkili oyunuyla geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Başyiğit, birçok kulübün radarına girmiş durumda.

GÖZ-GÖZ'E DAHA YAKIN

Emirhan için Samsunspor ve Trabzonspor da devrede. Özellikle Samsunspor'un genç yetenek için ön temaslara başladığı, Trabzonspor'un ise daha önceki dönemlerde ilgilendiği biliniyor. Rekabetin kızışması beklenirken, sol bekte Amin Cherni ile rekabete girecek bir oyuncu arayan Göz-Göz'ü

bu transferde ısrarcı olduğu gelen bilgiler arasında.