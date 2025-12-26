Göztepe sol şeritte

Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, savunmasını güçlendirmek adına önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'un 20 yaşındaki sol beki Emirhan Başyiğit'in transferi için girişimlere başladı.
Genç futbolcu, bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de düzenli forma şansı buldu ve yaklaşık 12 maçta görev alarak dikkatleri üzerine çekti. Hücuma verdiği katkı, mücadeleci yapısı ve istikrarlı performansıyla öne çıkan Emirhan, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor. Sol bek mevkiindeki etkili oyunuyla geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Başyiğit, birçok kulübün radarına girmiş durumda.
GÖZ-GÖZ'E DAHA YAKIN
Emirhan için Samsunspor ve Trabzonspor da devrede. Özellikle Samsunspor'un genç yetenek için ön temaslara başladığı, Trabzonspor'un ise daha önceki dönemlerde ilgilendiği biliniyor. Rekabetin kızışması beklenirken, sol bekte Amin Cherni ile rekabete girecek bir oyuncu arayan Göz-Göz'ü
bu transferde ısrarcı olduğu gelen bilgiler arasında.
İzmir ekibinin, oyuncu yetiştirme konusundaki titizliği sebebiyle, Emirhan'ın Göztepe seçeneğine daha yakın olduğu öğrenildi. Devre arası transfer döneminde görüşmelerin hız kazanması öngörülüyor. Göztepe yönetimi, Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda forvet hattının yanında bek pozisyonunu da mutlaka güçlendirmeyi hedefliyor. İzmir ekibi ayrıca bir süredir temas halinde olduğu Belçika ligi ekiplerinden 25 yaşındaki hücum oyuncusu Bruny Nsimba'ya ilgisini de sürdürüyor.