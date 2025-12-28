Göztepe’de Solet heyecanı

Göztepe'de geçen sezon forma giyen ve sakatlanana kadar sergilediği performansla taraftarların gönlünde taht kuran orta saha oyuncusu Isaac Solet'in sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı.

Yaz döneminde Göz-Göz'ün yola devam etmediği oyuncu,hesabından Göztepe formalı fotoğrafını yayınlayıp "Yakında 2026" ibaresini paylaştı. Göztepeli futbolseverler ise şu an Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımında forma giyen Solet'in yeniden takıma dönebileceğine yönelik yorumlarda bulundu. Ancak yönetim ve teknik ekibin Solet'le ilgili hiçbir hamlede bulunmadığı öğrenildi.