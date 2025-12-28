Göztepe'deTaha’ya Fener kancası

Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi 4. sırada tamamlayan Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş'e Fenerbahçe kanca attı.
Sarı-kırmızılı ekibin başarılı savunmacısı, bu sezon sergilediği performansla birçok kulübün transfer listesinde üst sıralarda yer alırken, en somut ve ciddi teklifin Fener'den geldiği öğrenildi. Ancak Taha cephesinde öncelik yalnızca Süper Lig değil. Genç oyuncunun kariyer planlamasında Avrupa'da forma giymenin önemli bir yer tuttuğu ve doğru proje oluşması halinde yurt dışı seçeneğine de sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Bu noktada Taha'nın, Göztepe'den ayrıldıktan sonra kariyerine yurt dışında devam eden Romulo Cardoso'yu önemli bir örnek olarak gördüğü ifade ediliyor.
GÖZ-GÖZ'ÜN DEĞİŞİLMEZİ
Henüz 21 yaşında olmasına rağmen olgun futboluyla dikkat çeken Taha, Göztepe formasıyla bu sezon 18 resmi maçta görev alırken 1 gol kaydetti. İzmir ekibiyle toplamda 76 maça çıkan genç savunmacı, bu süreçte rakip ağları 6 kez havalandırdı. Özellikle duran toplarda rakip ceza sahasında etkili olan Taha, hava toplarındaki üstünlüğüyle fark yaratıyor.
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan ve ardından Trabzonspor formasıyla Süper Lig tecrübesi yaşayan genç oyuncu, 2023- 2024 sezonundan bu yana Göztepe savunmasının değişmez isimleri arasında yer alıyor. Teknik heyetin güvendiği isimlerin başında gelen genç oyuncunun liderlik özellikleriyle de ön plana çıktığı vurgulanıyor.