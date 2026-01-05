Haberler Göztepe Gözleri Göztepe'de Göztepe'nin yıldızları Anthony Dennis ve Taha Altıkardeş ile ilgili tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. E.Frankfurt'un Dennis için 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ancak kabul görmediği öğrenilirken, Trabzon ve Fenerbahçe'nin istediği Taha ile ilgili Hollanda ve Bundesliga ekipleri de devrede.









Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Göztepe, transferde hareketli günler geçiriyor. Orta saha Alex Antunes ve forvet Guilherme Luiz'i kadrosuna katan Göz-Göz'ün elinde parlayan futbolculara da gün geçtikçe teklifler artıyor.

Sarı-kırmızılılarda transferin gözdesi haline gelen Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ve stoper Taha Altıkardeş transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'un Dennis için Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketine 5 milyon Euro bonservis teklifi götürdüğü ortaya çıktı. Diğer Bundesliga ekipleri Leipzig, Union Berlin ve İspanyol devi Sevilla gibi takımların da talip olduğu Dennis için Frankfurt'un teklifi yeterli bulunmadı.