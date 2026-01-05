Gözleri Göztepe'de

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Göztepe, transferde hareketli günler geçiriyor. Orta saha Alex Antunes ve forvet Guilherme Luiz'i kadrosuna katan Göz-Göz'ün elinde parlayan futbolculara da gün geçtikçe teklifler artıyor.
Sarı-kırmızılılarda transferin gözdesi haline gelen Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ve stoper Taha Altıkardeş transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'un Dennis için Göztepe futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketine 5 milyon Euro bonservis teklifi götürdüğü ortaya çıktı. Diğer Bundesliga ekipleri Leipzig, Union Berlin ve İspanyol devi Sevilla gibi takımların da talip olduğu Dennis için Frankfurt'un teklifi yeterli bulunmadı.
YENİ İSTEK 10 MİLYON EURO
Yönetimin Nijeryalı futbolcuya 8 milyon Euro'dan kapıyı açtığı ve bedeli 10 milyon Euro'ya kadar çıkarmayı planladığı belirtildi. Göztepe yönetiminin ayrıca sonraki satıştan pay maddesini de mutlaka sözleşmeye eklemeyi şart koştuğu da ifade edildi. Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Taha Altıkardeş için ise yönetimin 7 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir bedel belirlediği vurgulandı.
Taha ile Süper Lig ekipleri F.Bahçe ve Trabzon'un yakından ilgilendiği öğrenilirken, Hollanda ve Almanya'dan da genç stopere tekliflerin geldiği ifade edildi. Daha önce de Taha ile ilgilenen Hollanda ekibi Feyenoord'un yeniden nabız yokladığı, Almanya Bundesliga temsilcilerinin de oyuncuyu yakinen takip ettiği bildirildi.