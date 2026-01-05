Guilherme imzayı attı

Göztepe, devre arası transfer dönemindeki ikinci hamlesini yaptı ve yeni bir Brezilyalı oyuncuyu daha kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılılar, Alexis Antunes'in ardından daha önce anlaşmaya vardığı Guilherme Luiz Oliveira da Silva'ya da imzayı attırdı. 2005 doğumlu futbolcu, kendisini 4.5 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4.5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Guilherme Luiz! Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Guilherme Luiz, bu sezon Göztepe'nin kadrosundaki yedinci Brezilyalı olacak. İzmir ekibinin mevcut kadrosunda şu an Heliton, Ruan, Godoi, Rhaldney, Janderson ve Juan bulunuyor.