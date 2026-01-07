Göztepe gol yağdırdı

Süper Lig ekibi Göztepe, ikinci devre öncesinde hazırlık maçında karşılaştığı 3. Lig 4. Lig takımlarından Söke 1970 SK'yı farklı mağlup etti: 9-1. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta teknik direktör Stanimir Stoilov tüm oyuncularını denedi.

Sarı-kırmızılıların gollerini 19. (P) ve 34. dakikalarda Juan, 28'de Ibrahim Sabra, 32'de Antunes, 36'da Rhaldney, 46 ve 62'de Janderson, 55'te Ogün ile 61'de Arda Okan kaydetti. Söke'nin tek golünü 86'da Bedirhan Yıldız attı. Göztepe, devre arasındaki ikinci ve son maçında cumartesi günü Bulgaristan ekibi CSKA 1948'i ağırlayacak.