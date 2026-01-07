Göztepe’den Erhan atağı

Göz- Göz yönetimi yerli bir kaleci arayışında Erhan'ı öncelikli hedef haline getirdi. 30 yaşındaki tecrübeli eldivenin, İzmir doğumlu olması nedeniyle transfere sıcak baktığı öğrenildi. Gençlerbirliği'nde Portekizli kaleci Mario Ricardo Silva Velho'nun arkasında kalan Erhan Erentürk, bu sezon sınırlı süre aldı ancak geçmiş performansı ile dikkat çekiyor. Piyasa değeri yaklaşık 250 bin Euro civarında olan Erhan Erentürk, geçen sezon G.Birliği'nde 38 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak takımının 1. Lig şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.

KONTRATI DEVAM EDİYOR

Özellikle Göztepe'de Mateusz Lis'in birinci kaleci olması ve Ekrem Kılıçarslan'ın ortalama performansı sonrası, Göz-Göz teknik heyeti Lis ile rekabet edecek kalitede olan Erhan'ı kadrosunda görmek istiyor. 2027 Haziranı'na kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kaleci ile ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.