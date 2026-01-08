Göztepe'de Heliton trafiği

Sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli defans oyuncusunu kadroda tutmak için elini çabuk tutarak futbolcu ve menajeriyle masaya oturmayı planlıyor. Yönetim, Heliton'u bonservissiz kaybetmek istemiyor. Çünkü oyuncunun menajeriyle temas kuran kulüpler çoğalıyor. Türkiye'den bazı Süper Lig ekipleri ve Brezilya'dan talip olan takımlar, deneyimli stoperi kadrolarına katmak için girişimlerde bulundu.

CORİNTHİANS PEŞİNDEYDİ

Özellikle geçen yaz döneminde Corinthians'ın Heliton'la ciddi şekilde ilgilendiği biliniyor. Brezilya ekibi, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istemiş ancak Göztepe'nin 2 milyon Euroluk bonservis talebi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Ayrıca İran'ın güçlü ekiplerinbonservis gerden Persepolis'in de Heliton için teklif sunduğu iddia ediliyor. Göz-Göz yönetimi, Heliton'un takımda kalmasını öncelik haline getirdi. Kulüp kaynakları, görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve kısa sürede yeni sözleşmenin imzalanabileceğini belirtiyor.