Göztepe'de Heliton trafiği

Avrupa kupalarına katılma hedefine emin adımlarla ilerleyen Süper Lig ekibi Göztepe'de savunmanın kilit isimlerinden Brezilyalı stoper Heliton ile sözleşme yenileme çalışmaları hız kazandı. 30 yaşındaki oyuncunun mevcut kontratı 30 Haziran 2026'da sona erecek.
Sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli defans oyuncusunu kadroda tutmak için elini çabuk tutarak futbolcu ve menajeriyle masaya oturmayı planlıyor. Yönetim, Heliton'u bonservissiz kaybetmek istemiyor. Çünkü oyuncunun menajeriyle temas kuran kulüpler çoğalıyor. Türkiye'den bazı Süper Lig ekipleri ve Brezilya'dan talip olan takımlar, deneyimli stoperi kadrolarına katmak için girişimlerde bulundu.
CORİNTHİANS PEŞİNDEYDİ
Özellikle geçen yaz döneminde Corinthians'ın Heliton'la ciddi şekilde ilgilendiği biliniyor. Brezilya ekibi, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istemiş ancak Göztepe'nin 2 milyon Euroluk bonservis talebi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Ayrıca İran'ın güçlü ekiplerinbonservis gerden Persepolis'in de Heliton için teklif sunduğu iddia ediliyor. Göz-Göz yönetimi, Heliton'un takımda kalmasını öncelik haline getirdi. Kulüp kaynakları, görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve kısa sürede yeni sözleşmenin imzalanabileceğini belirtiyor.
TAKIMIN DEMİRBAŞI
Heliton, Ocak 2024'te Göztepe'ye transfer olduğundan beri takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 1.95 boyundaki sambacı, fiziksel üstünlüğü ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. 2025- 2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 1 gol atan Sambacı, 3 sarı kart gördü ve 1530 dakika sahada kaldı. Göztepe kariyerinde toplam 75 maça çıkan Heliton, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.