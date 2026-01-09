Göztepe durmuyor: Rota Lima Sarı-kırmızılı yönetim, hücum hattına bir takviye daha yapacak. Ara transfer döneminde Alexis Antunes ve Guilherme Luiz'i kadrosuna katan Göz-Göz, Operario forması giyen 20 yaşındaki golcü Caua Lima'ya kanca attı. DOĞANCAN BİNGÖL









Trendyol Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla Avrupa Kupalarını hedefleyen Göztepe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, hem mevcut kadroyu korumak hem de gelecek sezonun yapılanmasını şimdiden şekillendirmek adına temaslarını

Bu doğrultuda İzmir temsilcisinin, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario forması giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Caua Lima ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Genç oyuncunun uzun süredir Göztepe'nin scout ekibi tarafından takip edildiği ve teknik heyetin de Brazilyalı golcü Lima hakkında olumlu rapor verdiği ifade ediliyor.