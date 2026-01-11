Göztepe’de Leo beklemede

Göztepe, devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek adına gündemine aldığı 29 yaşındaki stoper Leo Pinheiro ile henüz anlaşma zemini bulamadı.

Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'de forma giyen tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz günlerde Göz-Göz yönetimiyle bir araya gelmiş ancak yapılan görüşmelerde taraflar şartlarda uzlaşma sağlayamamıştı. Sarı-kırmızılı kurmayların, transferde aceleci davranmak istemediği ve mali şartları titizlikle değerlendirdiği öğrenildi. Sözleşmesi Aralık 2028'e kadar devam eden Pinheiro için şu aşamada beklemeye geçildiği ifade edilirken, transferin seyrinin önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre netlik kazanması bekleniyor.