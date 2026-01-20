Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Savunmayı düzeltmemiz lazım

Tribünlerde de taraftarlarımız benzer şekilde yüzde 80 doluluk oranıyla yanımızdaydı. Cezaların bizi olumsuz etkilediğini her zaman belirtiyorum; bugün yaklaşık 5 bin, önceki maçlarda ise 18 bin taraftarımızdan yoksunduk. Bu durum sıkıntı oluşturuyor, umarım tekrar yaşanmaz. Galibiyet değerliydi ancak oyuncularımızın o yüksek seviyelerine bir an önce geri dönmeleri gerekiyor; bunu en kısa sürede sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



"HAKEM KONUŞMAYI SEVMEM"



Gelecek maç ve eksik oyuncular hakkında da konuşan Stoilov; "Bildiğiniz gibi hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Ancak sürekli forma giyen iki oyuncumuzun cezalı duruma düşmesi üzücü. Yine de kadromuzda başka stoperlerimiz var ve bu durum, kendilerini göstermeleri için onlara bir fırsat doğuracak. Futbolda bunlar olabiliyor. Birbirleriyle oynamaya alışkın oyuncularımız eksildiğinde zorunlu değişiklikler yapacağız, ancak yerlerine oynayacak arkadaşlarımız da daha önce iyi performanslar sergiledi. Önemli bir maç öncesi zor bir durum olsa da çekinecek bir şey yok. Keşke sadece biri cezalı olsaydı ama biz bu durumu aşabilecek güce sahibiz" dedi.