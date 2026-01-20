Harikasın Göz-Göz

ÖNCE ARDA SONRA EFKAN 60. dakikada penaltı kazanan Çaykur Rizespor'da Laçi, skoru dengeledi: 1-1. 63. dakikada sol kanatta Juan ile Olaitan'ın verkaçında topla buluşan Arda Okan Kurtulan, gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 78. dakikada Çaykur Rizespor'da Mihaila kontrol ettiği topa sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü. 82. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan'ın ceza sahasına gönderdiği top, Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin'ın dokunuşuyla penaltı noktasına geldi. Jeferson'un şutunda top kaleciden döndü, topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. Karşılaşma, ev sahibi Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. ARDA OKAN PARIL PARIL Göz-Göz'ün genç futbolcusu Arda Okan Kurtulan, son haftalarda attığı gollerle takımına adeta hayat veriyor. Samsun karşısında rakip ağları 2 kez havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, Ç.Rize karşısında da çok şık bir vuruşla takımının ikinci golüne imzasını attı. Son iki haftada 3 gol kaydeden Arda Okan, sezonun ilk yarısında Beşiktaş maçında 1 de asist yapmıştı.





STOİLOV İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynanan Samsunspor maçına göre Ç.Rizespor karşısına ilk 11'de yaptığı 3 değişiklikle çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, Allan Godoi'nin yerine Janderson'a, Rhaldney'nin yerine Miroshi'ye ve Efkan Bekiroğlu,nun yerine ise Olaitan'a görev verdi.



RASMUS ANKERSEN MAÇI TAKİP ETTİ

GÖZTEPE Başkanı Rasmus Ankersen, Çaykur Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etti. Maç öncesinde futbolcularla bir araya gelen Ankersen, ikinci devrenin ilk maçında takıma başarılar dileyerek moral verdi. Karşılaşma öncesi ve sonrasında yeni transferlerle de özel görüşmeler yapan Ankersen, oyunculara kulübün hedeflerini ve kendilerinden beklentileri aktardı. Başkanın bu yakın ilgisi, takım içindeki birlik ve motivasyonu bir kez daha güçlendirdi.