Harikasın Göz-Göz

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe taraftarı önünde konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek üçte üç yaptı. 34. dakikada Çaykur Rizespor'da köşe vuruşu kullanan Laci'nin penaltı noktası üzerine gelen vuruşunu, Heliton kafayla uzaklaştırdı. 39. dakikada sağ kanatta Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına gelen topa, savunmada konuk ekipten Papanikolaou dokundu. Ceza sahasında Juan'ın gelişine vuruşunda seken top, sağ tarafta Miroshi'ye geldi. Miroshi'nin sert şutunda top filelerle buluştu ve ev sahibi ekip öne geçti: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
ÖNCE ARDA SONRA EFKAN
60. dakikada penaltı kazanan Çaykur Rizespor'da Laçi, skoru dengeledi: 1-1. 63. dakikada sol kanatta Juan ile Olaitan'ın verkaçında topla buluşan Arda Okan Kurtulan, gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 78. dakikada Çaykur Rizespor'da Mihaila kontrol ettiği topa sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü. 82. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan'ın ceza sahasına gönderdiği top, Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin'ın dokunuşuyla penaltı noktasına geldi. Jeferson'un şutunda top kaleciden döndü, topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1. Karşılaşma, ev sahibi Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
ARDA OKAN PARIL PARIL
Göz-Göz'ün genç futbolcusu Arda Okan Kurtulan, son haftalarda attığı gollerle takımına adeta hayat veriyor. Samsun karşısında rakip ağları 2 kez havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, Ç.Rize karşısında da çok şık bir vuruşla takımının ikinci golüne imzasını attı. Son iki haftada 3 gol kaydeden Arda Okan, sezonun ilk yarısında Beşiktaş maçında 1 de asist yapmıştı.
STOİLOV İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, son oynanan Samsunspor maçına göre Ç.Rizespor karşısına ilk 11'de yaptığı 3 değişiklikle çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, Allan Godoi'nin yerine Janderson'a, Rhaldney'nin yerine Miroshi'ye ve Efkan Bekiroğlu,nun yerine ise Olaitan'a görev verdi.
RASMUS ANKERSEN MAÇI TAKİP ETTİ
GÖZTEPE Başkanı Rasmus Ankersen, Çaykur Rizespor karşılaşmasını tribünden takip etti. Maç öncesinde futbolcularla bir araya gelen Ankersen, ikinci devrenin ilk maçında takıma başarılar dileyerek moral verdi. Karşılaşma öncesi ve sonrasında yeni transferlerle de özel görüşmeler yapan Ankersen, oyunculara kulübün hedeflerini ve kendilerinden beklentileri aktardı. Başkanın bu yakın ilgisi, takım içindeki birlik ve motivasyonu bir kez daha güçlendirdi.
BOKELE VE HELİTON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
GÖZTEPE forması giyen Malcom Bokele ve Heliton cezalı duruma düştü. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek olan Göz-Göz'de, Ç.Rizespor maçının 45+2. dakikasında sarı kart gören 25 yaşındaki savunmacı Bokele ile 67. dakikada sarı kart gören Heliton, sarılacivertlilere karşı forma giyemeyecek.