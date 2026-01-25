Göztepe İzmir'e bir puanla dönüyor

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Ederson, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Anderson Talisca" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Göztepe ise "Lis, Ogün Bayrak, Allan, Taha Altıkardeş, Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Arda Okan Kurtulan, Olaitan, Cherni, Janderson, Guilherme" 11'iyle maça çıktı.