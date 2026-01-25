Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar üstlendi.
Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Ederson, Yiğit Efe Demir, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Anderson Talisca" ilk 11'iyle başladı.
Konuk Göztepe ise "Lis, Ogün Bayrak, Allan, Taha Altıkardeş, Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Arda Okan Kurtulan, Olaitan, Cherni, Janderson, Guilherme" 11'iyle maça çıktı.
24. DAKİKADA EŞİTLİĞİ YAKALADI
Fenerbahçe, 16'ncı dakikada öne geçti. Sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Musaba'nın yerden arka direğe çevirdiği topu Nene, yakın mesafeden ağlarla buluşturdu: 1-0. 24'üncü dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Yiğit Efe Demir'in hatalı pasında topu kazanan Efkan Bekiroğlu, rakip ceza sahasına geçtikten sonra pasını sağ taraftaki Arda Okan'a aktardı. Arda Okan'ın ortasında ceza sahasındaki Janderson, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
1-1 SONA ERDİ
İkinci yarıya gol arayarak başlayan ekip Göztepe oldu. İkinci devrenin ilk 10 dakikasında Göztepe, Olaitan'ın şutlarıyla gol aradı. Fenerbahçe ise bu bölümde pozisyon üretemedi. 60'ıncı dakikada Asensio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu kaleci Lis çeldi.
Seken topla buluşan Musaba ortasını kale önündeki Fred'e yaptı. Fred'in kafa vuruşunda top kaleci Lis'te kaldı. 90+3'üncü dakikada Oosterwolde'nin ceza sahasına ortasında Kerem'den seken topa Duran kafayla vurdu. Bu pozisyonda kaleci Lis topu kurtardı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.